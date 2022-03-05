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مايا مرسي عن قاضيات منصة مجلس الدولة: 5 مارس 2022 يوم للتاريخ

05:55 م السبت 05 مارس 2022
مايا مرسي عن قاضيات منصة مجلس الدولة: 5 مارس 2022 يوم للتاريخ

مايا مرسي

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(مصراوي):

نشرت الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم السبت، صورًا لقاضيات مصريات على منصة مجلس الدولة لأول مرة.

وعلقت مرسي عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صعدت المرأة المصرية على منصة مجلس الدولة بعد 72 عامًا، حق من حقوقها في عصرها الذهبي".

وأضافت: "تحيا مصر، 5 مارس 2022 يوم سيتذكره التاريخ".

وبدأ مجلس الدولة اليوم السبت 5 مارس 2022، في تجليس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية.

كما ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة، وبهذا تكون القاضيات تحقـق لـهن جميـع صـلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة.

المنشور..

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