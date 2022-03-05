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الطقس غدا.. رياح ورمال وبرودة شديدة "خريطة بالمناطق المتأثرة"

03:15 م السبت 05 مارس 2022
الطقس غدا.. رياح ورمال وبرودة شديدة "خريطة بالمناطق المتأثرة"

الطقس

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد الجوية، في بيان، اليوم السبت، إن الطقس يكون مائلا للحرارة على القاهرة نهارا شديد البرودة ليلا، كما يوجد نشاط للرياح والتي تتسبب في إثارة الرمال.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة نهارا شديد البرودة، كما يوجد نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة حيث تصل سرعة الرياح إلى 70 كم في الساعة.

وتابعت الهيئة: "بالنسبة للمناطق الجنوبية يكون الطقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتكون سرعة الرياح بين 40 إلى 50 كم في الساعة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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الطقس رياح الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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