المتحدث العسكري: "مجمع الجلاء" يستضيف خبيرا هنديا في جراحات مناظير العمود الفقري

كتب- محمد محمود:

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالجلاء الدكتور مالكوم بستونجي، خبير جراحة مناظير العمود الفقري، وذلك في الفترة من 12 لـ 15 مارس 2022 يقوم خلالها بمناظرة حالات الانزلاق الغضروفي وضيق القناة العصبية والتزحزح الفقاري باستخدام أحدث تقنية في مناظير العمود الفقري.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم السبت، تستقبل اللجان التحضيرية بالمجمع حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير أيام السبت والثلاثاء والأربعاء من الساعة 9 صباحا وحتى 12 مساءً.