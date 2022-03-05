توجيه من محافظ الجيزة بشأن السيارات والحواجز الحديدية "صور وفيديو"

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كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال الرصف والتطوير والتنسيق العام للطريق بشارع التحرير بحي الدقي للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومدى التزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد لها.

وبحسب بيان للمحافظة اليوم السبت، كلف المحافظ بالمتابعة الدورية وتوجيه الشركة بسرعة إنجاز الأعمال المكلفة بها لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.

ووجه المحافظ رئيس حي الدقي وإدارة المرور بكلبشة سيارات نقل متعدية على الطريق العام ومتروكة بالشارع في انتظار خاطئ مع التأكيد على ملاك المركبات بعدم الوقوف العشوائي مجددا بنهر الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد محافظ الجيزة الحالة العامة لشارع النيل ومتفرعاته موجها بإدراج شارع بولس حنا بحي الدقي لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة له إلى جانب رصد الشوارع المتفرعة من شارع النيل والتي بحاجة إلى رفع كفاءة لتطويرها.

وتفقد المحافظ كذلك أعمال تطوير ميدان المساحة والشوارع المحيطة به، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة للميدان ودعم المسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة وتركيب كاميرات مراقبة وتخطيط أماكن وساحات الانتظار.

ووجه المحافظ رئيس حي الدقي بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال وتكثيف دوريات النظافة ورفع الإشغالات ومنع تركيب الحواجز والأوتاد الحديدية بنهر الطريق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي.