تنفيذا لتوصيات السيسي.. حياة كريمة تطلق منصة حوار مجتمعي

الإقبال كبير.. الإسكان: 23 ألفا سددوا جدية حجز الشقق الجديدة بـ 3

صور.. انطلاق أول قطار درجة ثالثة مكيف على خطوط السكة الحديد الثلاثاء

أول صور لوصول الطلاب المصريين من بولندا إلى مطار القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، حوارها المجتمعي الأول، وذلك تنفيذا للتوصية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف إدارة منتدى شباب العالم والجهات والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فعالة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وكلفت إدارة منتدى شباب العالم، الدكتورة نهى طلعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وسفيرة من سفراء حياة كريمة، بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة بوضع خطة لتنفيذ توصية الرئيس، والتي بدأت فعالياتها بإطلاق الحوار المجتمعي.

وقالت حياة كريمة، في بيان رسمي، إن غرفة العمليات المركزية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة تشرفت باستضافة أول لقاءين، وذلك بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات وعضو مجلس النواب، بالإضافة إلى لفيف من ممثلي كافة الاتحادات الإقليمية وممثلي بعض مؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت حياة كريمة أن اللقاء شهد مناقشة الحضور للفرص المختلفة لتعظيم الاستفادة من إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.