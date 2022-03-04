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القوى العاملة: تعيين 2300 منهم 29 قادرون باختلاف في القليوبية

11:18 م الجمعة 04 مارس 2022
القوى العاملة: تعيين 2300 منهم 29 قادرون باختلاف في القليوبية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

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كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة في المديرية، منها 7 منح مواليد جديدة، و4 منح زواج، و4 منح وفاة أحد الأقارب لـ4 عمال، وإجراء جراحة كبرى لعامل، بإجمالي 39 ألف جنيه لـ16 عاملًا من المسجلين، فضلًا عن تسجيل 498 عاملًا غير منتظم جديد على المنظومة ليصل المسجلين إلى 22844 عاملًا.

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، في بيان لها، في تقريرها للوزير عن إنجاز المديرية خلال شهر يناير الماضي-أن المديرية أجرت قياسًا لمستوى مهارة 1984 عاملًا على المهن المختلفة، واستخراج 2143 ترخيصًا لمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادتين قياس مستوى المهارة للعمل في الخارج.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة القليوبية

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