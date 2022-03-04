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بدء فرز الأصوات بالمرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين

11:19 م الجمعة 04 مارس 2022
بدء فرز الأصوات بالمرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين

نقابة المهندسين

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(أ ش أ):

بدأت عملية فرز الأصوات في المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين، وذلك على ثلاث مراكز نقابية هي: النقيب العام من بين 22 مرشحا، و11 عضوا من الأعضاء المكملين، والإعادة على منصب رئيس نقابة فرعية في 13 محافظة من بين 25 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، بعد أن حسمت الانتخابات فوز 12 رئيسا في المرحلة الأولى التي جرت الجمعة الماضية.

وجرى التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين 2022، من خلال ثلاث ورقات، الأولى لاختيار النقيب العام، نقيب مهندسي مصر، أما الورقة الثانية فهي لاختيار الأعضاء المكملين وعددهم 11 عضوا، ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين على مستوى الجمهورية.

وتختص الورقة الثالثة بجولة الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية (إن وجدت)، لا سيما وأن هناك 12 نقابة فرعية من أصل 25، حسمت مقعد النقيب الفرعي، وتجرى الإعادة في 13 نقابة أخرى.

هذا المحتوى من

Asha
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