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وزير التعليم العالي يُباشر عمله من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

09:23 م الجمعة 04 مارس 2022
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كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزار عبدالغفار، اليوم الجمعة، مبنى الوزارة ومكاتب القيادات وموظفي الوزارة، كما تفقد أنظمة الإنارة الذكية واطلع على كافة التجهيزات المتوفرة، وتابع منظومة البنية التحتية التكنولوجية بمقر الوزارة.

وأشاد عبدالغفار بدقة التجهيزات وجودتها بما يُسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، مستمعًا لشرح من مسئولي الوزارة حول تأثيث المكاتب وتوزيع الموظفين، مؤكدًا على أهمية تنمية قدرات العاملين لتلبية مُتطلبات التحول الرقمي.

وخلال الجولة التفقدية، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا تفخر به الدولة المصرية، ويدعم أهداف الدولة نحو تحقيق "حوكمة الإدارة الحكومية" بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في مصر، مضيفًا أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليس مجرد انتقال للعاملين بالوزارة، وإنما هو نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.

خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالي العاصمة الإدارية الجديدة

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