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منزلة الشهداء.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة - النص الكامل

03:17 م الجمعة 04 مارس 2022
منزلة الشهداء.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة - النص الكامل

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "منزلة الشهداء عند ربهم"، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة

وأعربت عن ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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