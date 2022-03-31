وزير الطيران يكرّم الأمهات المثاليات في احتفالية عيد الأم

كتب- محمد عبيد:

نظمت اللجنة النقابية بوزارة الطيران المدني، احتفالية عيد الأم لتكريم عدد من الأمهات المثاليات والآباء المثاليين، وكرّم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، عددًا من الأمهات المثاليات والآباء المثاليين في الوزارة، في ضوء حرص واهتمام الوزارة على مشاركة العاملين وأسرهم في كافة المناسبات والأعياد وإيمانًا منها بالدور المحوري الذي يقوم به العاملون على المستويين الأسري والمهني.

ووجه وزير الطيران تحية إجلال وتقدير لكل أم مصرية داخل وخارج قطاع الطيران، لكونها رمزاً للعطاء والتضحية وإنكار الذات والإصرار على تحقيق النجاح، معربًا عن اعتزازه وفخره بجميع الأمهات والأباء لدورههم العظيم في بناء أسرهم ومجتمعهم.

وأكد الوزير أن وزارة الطيران تحظى بالكثير من النماذج المشرفة، التي لها الكثير من الإسهامات والنجاحات على المستويين الاجتماعي والمهني، نظرًا لما يتحملونه من أعباء ومتاعب كثيرة من أجل الارتقاء بقطاع الطيران المدني والنهوض بوطننا الغالي.

وأعرب أيمن خضر رئيس اللجنة النقابية بوزارة الطيران نيابة عن جميع العاملين، عن سعادتهم وامتنانهم بالتكريم وما لمسوه من تقدير الطيار محمد منار لجهودهم وعطائهم لمنظومة قطاع الطيران فضلًا عن حرصه على رفع المعاناة عنهم، ومراعاته للبعد الإنساني والاجتماعي لأبنائه العاملين بالوزارة.