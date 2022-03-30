Masrawy logo white

إعلان

مياه الشرب بالجيزة تعلن مواعيد العمل في رمضان - مستند

10:19 م الأربعاء 30 مارس 2022
مياه الشرب بالجيزة تعلن مواعيد العمل في رمضان - مستند

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

أعلن المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، مواعيد العمل بالشركة، خلال شهر رمضان المبارك.

ونص المنشور الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، على ما يلي:

أولا- مواعيد العمل الرسمية:

- من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا (للعاملين الذين لا يعملون ساعات عمل إضافية).

ثانيا: مواعيد العمل شاملة الساعات الإضافية:

- من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 عصرا (للعاملين الذين يعملون ساعات عمل إضافية).

ثالثا: بالنسبة للعاملين بنظام الورادي بالشركة:

- يستمر العمل بالمواعيد المعمول بها كما هي نظرا لاتباعهم نظام التسليم والتسلم، مع مراعاة احتساب عدد (1) ساعة يوميا طبقا لعدد أيام التشغيل لكل عامل وتصرف نقدا أو بدلات بواقع يوم بدل ساعات رمضان مقابل (6) ساعات تشغيل.

رابعا: مواعيد السعاه والخدمات المعاونة:

- من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 4 عصرا.

خامسا: تلغى كافة الاستثناءات المعمول بها خلال مدة سريان هذا المنشور، مثال (ساعة الحمل والرضاعة وساعة الإعاقة، والأذونات، والتصاريح.. إلخ).

مياه الشرب بالجيزة تعلن مواعيد العمل في رمضان

محافظ و شنط تبدأ من 50 جنيه من أمازون و مصراوي

اشتري الآن
مياه الشرب بالجيزة مواعيد العمل في رمضان شهر رمضان
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا