مياه الشرب بالجيزة تعلن مواعيد العمل في رمضان - مستند

كتب- محمد سامي:

أعلن المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، مواعيد العمل بالشركة، خلال شهر رمضان المبارك.

ونص المنشور الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، على ما يلي:

أولا- مواعيد العمل الرسمية:

- من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا (للعاملين الذين لا يعملون ساعات عمل إضافية).

ثانيا: مواعيد العمل شاملة الساعات الإضافية:

- من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 عصرا (للعاملين الذين يعملون ساعات عمل إضافية).

ثالثا: بالنسبة للعاملين بنظام الورادي بالشركة:

- يستمر العمل بالمواعيد المعمول بها كما هي نظرا لاتباعهم نظام التسليم والتسلم، مع مراعاة احتساب عدد (1) ساعة يوميا طبقا لعدد أيام التشغيل لكل عامل وتصرف نقدا أو بدلات بواقع يوم بدل ساعات رمضان مقابل (6) ساعات تشغيل.

رابعا: مواعيد السعاه والخدمات المعاونة:

- من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 4 عصرا.

خامسا: تلغى كافة الاستثناءات المعمول بها خلال مدة سريان هذا المنشور، مثال (ساعة الحمل والرضاعة وساعة الإعاقة، والأذونات، والتصاريح.. إلخ).