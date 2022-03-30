لسكان محافظة الجيزة.. 3 طرق للإبلاغ عن غلاء الأسعار واحتكار السلع

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، طرق الإبلاغ عن غلاء الأسعار وجشع التجار واحتكارهم للسلع المطروحة للمواطنين، وذلك بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على توفير احتياجات المواطنين من السلع والخضار والفاكهة واللحوم.

عمليات الجيزة

وتتلقى غرفة عمليات محافظة الجيزة، شكاوى المواطنين على مدار الساعة، بشأن أي غلاء في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية من جانب التجار أو وجود نقص بأي سلعة.

وتعمل الغرفة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين، لمتابعة جشع التجار وغلاء الأسعار والقضاء عليها، وتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية والخضار والفاكهة واللحوم والسلع الأخرى.

طرق الإبلاغ

خصصت محافظة الجيزة، عدة طرق للإبلاغ عن غلاء الأسعار، على أن يتم التعامل الفوري مع أي شكوى أو بلاغ من خلال الآتي:

1- 35855722 - 35863004 - 35869193 - 35869371.

2- الخط الساخن 114.

3- خدمة الواتساب 01152860444 - 01016050453).

وناشدت محافظة الجيزة، المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، متابعا:"ستحصلون على السلعة بسعر الجملة دون أن تحملوا أنفسكم عبء كميات كبيرة".