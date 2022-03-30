تدريب107 آلاف معلم.. التعليم أمام النواب: أزمة رابعة ابتدائي تخف تدريجيًا

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا بعدما انتهينا من أزمة العجز في المعلمين بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين 30 ألف معلم على مدار 5 سنوات بإجمالي 150 ألف معلم، بدأنا نعمل على التدريب للمعلمين.

وأشار "حجازي" خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم إلى وضع 5 مكونات مع التنظيم والإدارة فيما يتعلق بالتعيين.

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أزمة الفصل الرابع الإبتدائي بدأت تخف تدريجيا، كاشفاً أن التدريب للمعلمين على المناهج الحديثة والعلمية ساهمت في صقل مهاراتهم، والموجهين وبالتالي أصبح تدريس المادة أمرًا سهلًا.

وأشار "حجازي"، إلى أنه تم تدريب معلمي الفصل الرابع على المنهج المتطور، حيث المستهدف كان تدريب 112 ألف معلم تم تدريب حوالي 107 ألف معلم بنسبة 95% وتم تدريب المعلمين على مادة القيم واحترام الأخر حيث كان مستهدف 17 ألف موجه تم تدريب 16 ألف منهم مؤكداً أن هذا ساهم في تخفيف حدة ازمة الفصل الرابع الإبتدائي.

من جانبه أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم ان اللجنة تدعم الارتقاء بالعملية التعليمية والمعلمين و بالمنظومة بأكملها.