وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع وفد كلية الأطباء والجراحين الملكية بجلاسكو

القاهرة - أ ش أ:

بحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،سبل التعاون في مجال التعليم الطبي المهني، مع وفد كلية الأطباء والجراحين الملكية بجلاسكو الاسكتلندية، برئاسة آندي إدواردز عميد كلية جراحة الأسنان بالكلية الملكية للأطباء والجراحين .

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور خالد عبدالغفار وفد كلية الأطباء والجراحين الملكية بجلاسكو الاسكتلندية، بمقر الوزارة وبحضور فيونا وينترمدير التعليم الطبي للأطباء والجراحين، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أشرف أيوب أستاذ واستشاري جراحة الفم والوجه والفكين بالكلية الملكية للجراحين .

وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير بوفد الكلية الملكية للجراحين، مشيدًا بالعلاقات الثنائية والجهود التي تبذلها الكلية الملكية للجراحين في المجال الطبي، وتعاونها المتواصل والمستمر مع الوزارة.

وثمن عبدالغفار جهود الكلية الملكية للجراحين بمصر، والتي تعكس مدى الالتزام بتعزيز مبدأ الشراكة والمسؤولية المجتمعية، معربًا عن تطلعه لتوسيع فرص التعاون مع الكلية، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالعملية التدريبية للأطباء يُساهم في سد الفجوة بين التعليم الجامعي وسوق العمل.

وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون مع الكلية الملكية للأطباء والجراحين؛ بهدف إتاحة فرص للتدريب بالمجالات المختلفة، والتعليم الطبي المهني المستمر للأطباء، مما يتيح تطبيق المعايير العالمية في منح الشهادات الطبية (الزمالة)، على أن يبدأ هذا التعاون في تخصصات الأسنان والرمد.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور حسين فريد بكلية الهندسة جامعة عين شمس رؤية الوزارة في إنشاء فرع كلية الملكية للجراحين بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار مستشفى العاصمة، بإجمالي مساحة مقترحة حوالي 13 ألف متر مربع.

من جانبه، أعرب وفد الكلية الملكية عن سعادته لزيارة مصر، مشيدين بما تشهده مؤسسات التعليم العالي المصرية من تطور علمي، مؤكدين حرصهم على إنشاء فرع للكلية الملكية في مصر، مشيدين برؤية الوزارة في إنشاء فرع الكلية على طراز الكلية الملكية للجراحين البريطاني.

كما أشاد وفد الكلية الملكية بالتعاون العلمي المشترك الذي يعكس عُمق العلاقات المصرية البريطانية، وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر من خلال التعاون العلمي وتبادل الخبرات.

​