حدد 3 مناقشات.. مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع 1 يونيو

كتب- محمد نصار:

أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار، قرر الاجتماع لمواصلة فعالياته، يوم السبت المقبل 1 يونيو الساعة 1 ظهرًا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضح المنسق العام، في بيان الاثنين، أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن:

1- بحسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، فمن الضروري على الحوار الوطني إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

2- المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.

3- متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها.

4- ما يستجد من أعمال وموضوعات يرى أعضاء المجلس مناقشتها.