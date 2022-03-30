الطقس اليوم.. شبورة وارتفاع الحرارة وبرودة ليلًا

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع حالة التقلبات الجوية في الطقس خلال فصل الربيع.

وقالت منار لمصراوي، إنه من المتوقع أن يسود الأربعاء، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، وتبلغ درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة نهارا، وبين 12 لـ 13 درجة مئوية ليلا، والطقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على محافظات السواحل الشمالية للبلاد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلا في الساعات الأولى من الليل، شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن أهم الظواهر الجوية، تتمثل في ظهور الشبورة المائية التي تظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع تكونها في الساعات المتأخرة من الليل وتستمر حتى الساعات الأولى من الصباح -(سطوع أشعة الشمس)- دون تأثيرها على حركة المرور، على أن تتلاشى مع ظهور أشعة الشمس، بجانب وجود سرعات للرياح على بعض المناطق في جنوب البلاد، خصوصًا جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب الصعيد، لكنها غير مؤثرة على درجات الحرارة.

ونصحت منار، المواطنين، بعدم الانخداع بارتفاعات درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وتغير نوعية الملابس بشكل مفاجئ، كون البلاد تعيش خلال فترات النهار طقسا دافئا وخلال فترات الليل ما زال الطقس باردًا أو شديد البرودة، ويفضل أن يكون معنا "جاكيت" أو قطعة ملابس إضافية خلال فترة الليل حال الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ونصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بعدم تخفيف أو ارتداء ملابس صيفية خلال هذه الفترة نهائيًا نظرا للتقلبات الحادة والسريعة التي يتسم بها فصل الربيع.