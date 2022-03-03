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إحباط تهريب طائرات تجسس مفككة داخل طرد وارد من الصين

11:21 م الخميس 03 مارس 2022
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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك طرود البريد، بالتعاون مع ادارة البحث الجنائي بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي كمية من أجزاء طائرات التنصت والتجسس المفككة قبل تهريبها لصالح أحد الأشخاص.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة في جمرك بريد إيجيبت إكسبريس "فيديكس" برئاسة جون جميل فوزي مدير الجمرك اشتبه محمد علي، مأمور الحركة في مشمول بوليصة واردة من الصين، وهو طبقًا للمستندات المقدمة عبارة عن طرد load speaker سماعة محجوز برقم 5007، وبالعرض على جون جميل مدير جمرك قرر تشكيل لجنة من ياسر شاهين رئيس الوردية، ومحمد عبدالعزيز ومحمد فتحي مديري الإدارة لمعاينة وفتح الطرد، وتبين أن داخل السماعة فوم أبيض مخبأ أسفله 46 قطعة لأجزاء طائرات تجسس مفككة بمشتملات التركيب الخاصه بها.

وقرر محمد محمود حسين، مدير عام جمارك طرود البريدية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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