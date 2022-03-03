"الأسقفية" توفر ترجمة بلغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم في "الصلاة للوحدة" (صور)

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كتب- مينا غالي:

وفرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك التي يترأس فيها الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة صلوات افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذي ينظمه مجلس كنائس مصر.

وذكرت الكنيسة الأسقفية أن تلك الخدمة تقدمها كلير غايس خادمة الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية التي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.

وفي نفس السياق، حضر ممثلون عن الطوائف المسيحية الخمس الأعضاء بالإضافة إلى عضوات لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر وهن: ماري يونان رئيسة اللجنة ونورا إدوارد و مارثا مرحبا وأرلت ميشيل.

يهدف أسبوع الصلاة لأجل الوحدة والذى يعقد مرة سنويًا إلى توحيد القلوب فى الصلاة معًا لأجل وحدة الكنيسة ولأجل خير مصر، إذ يوزع المجلس اجتماعات وقداسات الصلاة خلال الأسبوع على الطوائف الخمس الأعضاء.

يذكر أن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عضو فعال بمجلس كنائس مصر ضمن خمسة كنائس هم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الأسقفية، الكنيسة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس.