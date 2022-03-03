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الزراعة: فحص أكثر من 4 آلاف رأس ماشية مجانًا لصغار المربين في بني سويف

07:01 م الخميس 03 مارس 2022
الزراعة: فحص أكثر من 4 آلاف رأس ماشية مجانًا لصغار المربين في بني سويف

قافلة بيطرية أرشيفية

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كتب- أحمد مسعد:

نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية في محافظة بني سويف تحت إشراف الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية خلال الفترة من 26 فبراير حتى 3 مارس.

وقال مصطفى فاضل مدير المعهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة بالاشتراك مع معهد الصحة الحيوانية وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري في بني سويف وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، حيث تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار عدد 601 حالة.

وأضاف فاضل، في بيان له الخميس،أنه تم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ731 حالة وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لعدد 1679 حالة وتم عمل 54 عملية جراحية كما تم تحصين عدد 1050 حالة بالتحصينات غير السيادية.

قافلة بيطرية معهد بحوث التناسليات الحيوانية مركز البحوث الزراعي بني سويف الصحة الحيوانية

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