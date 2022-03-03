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وفد منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية يزور متحف القوات الجوية

07:09 م الخميس 03 مارس 2022
وفد منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية يزور متحف القوات الجوية

متحف القوات الجوية

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(مصراوي):

استقبل اللواء أركان حرب مجدي دويدار مدير متحف القوات الجوية، وفد منتدى البرلمانيين العربي والآسيوي للسكان والتنمية برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، بالموسيقى العسكرية، حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلي لمحتويات متحف القوات الجوية المصرية، وهو متحف يضم مجموعة كبيرة من الطائرات الحربية التي تعود ملكيتها للجيش المصري، منها طائرة القاهرة 200، وطائرة ك 8، وطائرة القاهرة 300، وغيرها، كما يقوم المتحف بتنظيم عروض الطيران مع الموسيقى العسكرية، في أيام المناسبات الوطنية، بالإضافة إلى وجود محاكاة القيام بجولة سياحية بالطائرة فوق معالم مصر من القاهرة لأسوان.

بدورها رحبت المهندسة زينب بشير رئيسة مؤسسة بنحبك يا مصر بالحضور مؤكدة أن الزيارة تأتي من أجل الترحيب بالوفد البرلماني العربي والاسيوي وتأكيد على العلاقات المصرية الأفريقية العربية والآسيوي.

متحف القوات الجوية منتدى البرلمانيين العرب للسكان اللواء أركان حرب مجدي دويدار الدكتور عبدالهادي القصبي

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