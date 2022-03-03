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الزراعة: استيراد 331 ألف رأس ماشية لسد احتياجات المواطنين خلال رمضان والعيدين

04:04 م الخميس 03 مارس 2022
الزراعة: استيراد 331 ألف رأس ماشية لسد احتياجات المواطنين خلال رمضان والعيدين

رأس ماشية

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كتب- أحمد مسعد:

أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك وأعياد الفطر والأضحى، فقد وافقت اللجنة المختصة بتحديد كميات اللحوم المبردة والمجمدة والمصنعات من اللحوم طبقاً لاحتياجات السوق المحلي على استيراد أكثر من 331 ألف رأس ماشية منها 276 ألف رأس عجول أبقار حية بغرض التربية وحوالي 55 ألف رأس ذبح فوري.

وقال الصياد، في بيان، اليوم الخميس، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات مبكرا في شهر نوفمبر الماضي وذلك تحسبا لظروف الشحن الدولي، مشيرا إلى أنه قد ورد فعليا للبلاد حتى الآن حوالي 50 ألف طن لحوم مبردة ومجمدة و111 ألف رأس عجول للذبح الفوري، و116 ألف رأس تربية.

وأضاف الصياد أن الهدف من ذلك سد العجز المتوقع في الاستهلاك والطلب المتزايد على اللحوم خلال شهر رمضان الكريم والعيدين.

وأصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية الموافقات اللازمة لاستيراد الرؤوس سالفة الذكر فضلا عن إصدار الموافقات الاستيرادية الخاصة باللحوم المبردة والمجمدة.

‏وقال نائب وزير الزراعة: هذه الكميات التي تم الموافقة على استيرادها بالإضافة إلى الناتج المحلي ستكفي احتياجات المواطنين حتى بعد عيد الأضحى المبارك، كما تسهم في ضبط أسعار اللحوم الحمراء مشيرا إلى أن مصر حاليا تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن والأسماك.

وفي سياق متصل وضمن خطة الحكومة للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم خاصة خلال هذا الشهر الكريم، أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات للهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف عمليات التفتيش والمرور على الأسواق والمحال ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، والمطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، والتأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

كما وجه وزير الزراعة قطاع الإنتاج والزراعات المحمية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان ومنتجاتها المختلفة، والسلع الغذائية المختلفة ومواد البقالة والخضر والفاكهة، وياميش رمضان، بكافة المنافذ التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات، فضلا عن السيارات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية، حيث يتم عرض تلك المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.

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