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مصر تشارك كـ "ضيف شرف" في المعرض السياحي الدولي HUNGEXPO ببودابست

04:31 م الخميس 03 مارس 2022
مصر تشارك كـ "ضيف شرف" في المعرض السياحي الدولي HUNGEXPO ببودابست

المعرض السياحي الدولي HUNGEXPO ببودابست

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كتب- يوسف عفيفي:

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بوفد رفيع المستوى من القطاع السياحي الحكومي والخاص برئاسة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في الدورة ال 45 من المعرض السياحي الدولي HUNGEXPO والذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر حتى 6 مارس الجاري بالعاصمة المجرية بودابست، والذي تشارك به مصر كضيف شرف.

ويعد هذا المعرض من أكبر المعارض السياحية التي تقام بدولة المجر، وتشارك فيه مصر هذا العام بجناح تم تصميمه على الطراز الفرعوني وتصل مساحته إلى 150م2.

وأوضح ماجد أبوسديرة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، أن مشاركة وزارة السياحة والآثار بهذا المعرض تأتي بهدف تعزيز التواجد في السوق المجري وجذب السائح المجري لزيارة المقاصد السياحية المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، كما تشارك وزارتي البيئة والشباب والرياضة في الجناح المصري للترويج لمنتجي السياحة البيئية والسياحة الرياضية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وأشار إلى أنه سيتم خلال فعاليات المعرض تنظيم مائدة مستديرة للترويج لمنتج السياحة البيئية والمستدامة في مصر، بالإضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل والمحاضرات عن المقصد السياحي المصري وأنماطه ومنتجاته المتنوعة.

وأوضح أن مصر كضيف الشرف بالمعرض ستقدم عددا من الأنشطة لزائري المعرض تشمل عروض موسيقية وجوائز لزائري الجناح المصري، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي موسع يعقبه ليلة مصرية، كما تتضمن الأنشطة المصاحبة للمعرض رسم الحناء والخط العربي وفرقة تقوم بتقديم عروض فنية وموسيقى تعبر عن الفن الشرقي الراقي.

ويشارك بالجناح المصري 9 جهات حكومية وخاصة تضم شركة مصر للطيران وممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرف المنشآت الفندقية والغوص والأنشطة البحرية وشركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلين عن وزارتي البيئة والشباب والرياضة، واثنين من الشركات السياحية.

وزارة السياحة والآثار التنشيط السياحي القطاع السياحي الحكومي المعرض السياحي الدولي HUNGEXPO

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