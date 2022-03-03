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خريطة بأماكن قطع المياه في الجيزة لمدة 6 ساعات غدا

01:14 م الخميس 03 مارس 2022
خريطة بأماكن قطع المياه في الجيزة لمدة 6 ساعات غدا

قطع المياه

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه لمدة 6 ساعات عن مناطق: (المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة).

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم الخميس، إن ذلك يكون اعتبارا من الساعة 12 مساء يوم الجمعة الموافق 4/3/2022 وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 5/3/2022.

ويأتي ذلك بسبب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إحلال وتجديد طلمبات محطة مياه جزيرة الدهب.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة فور الانتهاء من الأعمال.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في ذلك.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

كما توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.

مياه الجيزة مياه الشرب قطع المياه

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