أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

الصحة: نقص معدلات أعداد مرضى اشتباه كورونا بنسبة 41%

01:18 م الخميس 03 مارس 2022
الصحة: نقص معدلات أعداد مرضى اشتباه كورونا بنسبة 41%

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد غايات:

عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، تقريرا حول آخر مستجدات الموقف الوبائي محليا وعالميا، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وتناول الوزير أبرز المؤشرات الإيجابية التي كشفها رصد معدلات الإصابة والشفاء بفيروس كورونا، خلال الفترة من 27 يناير حتى 25 فبراير 2022، فضلا عن نسب التردد على أقسام الرعاية، والخضوع للعزل المنزلي، لافتا إلى أن من بين تلك المؤشرات نقص معدلات أعداد مرضى اشتباه كورونا بنسبة 41%، وزيادة معدلات الخروج من غرف الرعاية إلى الأقسام الداخلية بالمستشفيات بنسبة 5.6%.

وتطرق الوزير إلى الموقف الحالي لتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم منذ ديسمبر 2020 حتى 2 مارس 2022 توفير نحو 143 مليون جرعة من اللقاحات المتنوعة، وتم استهلاك حوالي 72 مليون جرعة حتى الآن، ساهمت في تحصين نحو 50% من الفئات المستهدفة، مع تقديم نحو 1.1 مليون جرعة تنشيطية للفئات ذات الأولوية لتلقي الجرعة الثالثة.

وفيما يتعلق بموقف التطعيمات للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنه تم تقديم 325.722 ألف جرعة أولى، و121.638 ألف جرعة ثانية، في الوقت الذي حصلت فيه الفئة العمرية من 15 إلى 18عاما على 1.286 مليون جرعة أولى و769 ألف جرعة ثانية، مضيفا أن جهود التوسع في أماكن توفير اللقاح على النحو الذي يجعله متاحاً للراغبين في التطعيم ساهمت في تقديم 5.1 مليون جرعة حتى الآن.

خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالي فيروس كورونا كوفيد 19

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 3 توجيهات من الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا