انطلاق احتفالية الأزهر ووزارة الدفاع بذكرى الإسراء والمعراج بمركز المؤتمرات

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- هاني رجب:

انطلقت صباح اليوم الخميس، احتفالية الأزهر الشريف ووزارة الدفاع "قوات الدفاع الشعبي والعسكري" بذكرى الإسراء والمعراج، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتعقد الندوة التثقيفية بعنوان "الإسراء والمعراج.. الإيمان والأوطان" بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وقيادات من الأزهر الشريف ووزارة الدفاع.

ويأتي الحفل ضمن البرنامج التنسيقي بين الأزهر الشريف ووزارة الدفاع، تحت عنوان (الإسراء والمعراج.. الإيمان والأوطان)، والذي يشتمل على تنفيذ ندوات تثقيفية لتعريف المجتمع المدني بالمخاطر التي يتعرض لها الوطن، وإبراز الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة.​