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الطقس اليوم.. الأرصاد: أجواء شتوية وانخفاض حرارة

11:31 ص الخميس 03 مارس 2022
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كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه تسود اليوم الخميس أجواء شتوية معتدلة مع انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت الأرصاد أنه تنشط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الرياح الأمطار

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