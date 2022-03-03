ماذا قال أعضاء الشيوخ عن النائب الراحل عبد الحي عبيد؟

(مصراوي):

نعى أعضاء مجلس الشيوخ النائب عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشؤون العربية والأفريقية الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض حيث كان يعاني من مضاعفات كورونا.

ونعى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب الراحل، فيما اكتست صفحات الأعضاء على الفيسبوك سواء في مجلس الشيوخ أو النواب بالسواد حزنا على الراحل.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب النائب أشرف رشاد، نعى النائب الراحل، مؤكدًا أن الحزب فقد قيمة سياسية كبيرة بوفاة الراحل عبدالحي عبيد.

وقال رشاد على صفحته الشخصية "الفيسوك"، انعى بمزيد من الحزن والأسى الدكتور عبيد اذي فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها وأسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، نعى النائب الراحل، مقدما العزاء لأعضاء المجلس وزملاء وأساتذة جامعة حلوان وطلابها.

وقال "بكري"، على صفحته الشخصية "الفيسوك" إنه تربطه علاقة لأكثر من 25 سنة مع النائب الراحل عبيد، مؤكدا أنه خسارة كبيرة للإنسانية.

وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ النائب عمرو عزت، نعى النائب الراحل، مقدما تعازيه لأسرته الصغيرة والأسرة الكبيرة من أعضاء المجلس وطلاب جامعة حلوان وغيرهم.

وقال النائب عزت على صفحته الشخصية "الفيسوك" إن النائب الراحل مثالا يحتذى به في العمل النيابي والعلمي، مؤكدا أنه كان رجلا وطنيا كبيرا.

النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، نعى النائب الراحل عبيد، مؤكدًا أنه كان مثالا يحتذى به في القيم والمبادئ.

كما نعى النائب المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ النائب الراحل رئيس لجنة الشؤون العربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، مقدما تعازيه للأعضاء مجلس الشيوخ وكافة أعضاء العمل السياسي.

كما تقدمت النائبة جيهان البيومي عضو مجلس النواب رئيس قسم الجغرافيا بجامعة حلوان بالتعازي لجميع أعضاء العمل السياسي والعلمي في وفاة النائب الراحل عبيد، مؤكدة أن القطاع العلمي فقد عالما وإنسانا كبيرا .

النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ نعى النائب الراحل عبيد، مؤكدا أن النائب الراحل كان وطنيا مخلصا.

وقال النائب هلال على صفحته الشخصية "الفيسوك" إن الفقيد كان عنوانا للوطنية وقامة علمية كبيرة خالص العزاء للجميع في فقيد المجلس والجماعة العلمية.

وقد نعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ النائب الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية و الأفريقية بالمجلس والذي وافته المنية أمس، مؤكدا انه يشعر بعميق الأسى والحزن على الفقيد الراحل صاحب النشاط البارز والهمة العالية والتى لمسها الجميع خلال فترة رئاسته للّجنة وما قدمه من عمل و جهد يعكس مدى إخلاصه وحبه لبلده،

داعياَ الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما نعى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، النائب الدكتور عبدالحي عبيد.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ".

ويعد النائب الراحل من الشخصيات البارزة على كافة المستويات منذ أن كان استاذنا بجامعة حلوان حتى وصل إلى رئيسها.

وحصل النائب الراحل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة مايو 1969، ثم ماجستير في الكيمياء الفيزيائية كلية العلوم جامعة الأزهر 1976، والدكتوراة بالفلسفة فى الكيمياء الفيزيائية من كلية العلوم جامعة الأزهر عام 1981.

وتضمنت الوظائف التي شغلها مدير الجامعة العربية المفتوحة بمصر من 2013، و مدير أكاديمية أخبار اليوم من 2008 حتى 2011، ومستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية من 2007 حتى 2011، و رئيس جامعة حلوان من 2004 حتى 2007، وأمين المجلس الأعلى للجامعات من 2002 حتى 2004.

كما شغل منصب مستشار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي للجامعات الخاصة وجامعة 6 أكتوبر، ونائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب من 1995 حتى 2002، وعميد كلية العلوم في الفترة من 1992 حتى 1995.