الخميس.. الجيزة توزع أجهزة كهربائية على الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج

الجيزة - أ ش أ:

تنظم محافظة الجيزة، بعد غد الخميس، حفل توزيع أجهزة كهربائية على الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج وذلك فى إطار فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومى بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وممثلين من مجموعة العربي.

من جهة أخرى، واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة في إطار تنفيذ الموجة الـ١٩ لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية وضبط حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة مجهودات مواجهة المخالفات وعدم السماح بالتعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف مع إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة إطفيح في إزالة تعديات على الأراضي أملاك الدولة بقرية بني صالح على مساحة ١٧٥م ومصادرة سيارة خلاطه خرسانه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي حي الطالبية، تم إزالة هنجر مقام بالمخالفة على مساحة ٧٠٠ متر تقريبا بالقطاع الجنوبي وتمت الإزالة بالكامل.

وفي مدينة الحوامدية، تم إزالة سقف كامل بالدور الأرضي بمساحة ٧٠م٢ تقريباً بعقار يقام بالمخالفة بشارع فاروق بيومي بمنطقة منى الأمير مع مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم إزاله ٤ حالات تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بقرى الاخصاص والمناشي والمنصورية وبهرمس بمساحات تتراوح ما بين ٥٠ إلى ١٥٠ م٢ رصدتها وحدة المتغيرات المكانية.

وأكد محافظ الجيزة انه جارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.

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