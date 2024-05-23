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خصخصة أم شراكة؟.. تفاصيل قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات

12:05 ص الخميس 23 مايو 2024

النائب مكرم رضوان

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كتب-عمرو صالح:

قال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن قانون إدارة المنشآت الصحية بمشاركة القطاع الخاص لا يعني خصخصتها أو خروج الحكومة وتركها للمستثمر بل هي شراكة تحقق المنفعة لكلا الطرفين.

وأوضح مكرم رضوان خلال تصريحات أدلى بها لمصراوي، أن قانون مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل و هيكلة المستشفيات جاء في إطار رفع المنظومة الطبية في مصر موضحا أنه يضمن زيادة عدد الأسرة دون أي تكلفة على الدولة.

ولفت رضوان إلى أن القانون وضع حد أدنى للعمالة توجب على المستثمر الإبقاء عليها حال إلتزام بالمستشفى والتي لا تقل عن 25% أي يمكن له الاستغناء عن 70% على أن تتولى وزارة الصحة توزيعهم على مستشفيات من داخل الحيز الجغرافي وذلك في إطار ضمان المحافظة على حقوقهم.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًّا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

النائب مكرم رضوان لجنة الصحة بمجلس النواب مجلس النواب القطاع الخاص
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