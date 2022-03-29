الرئيس السيسي ووزير خارجية أنجولا يبحثان سبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك

كتب - محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا.

جاء ذلك في حضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب أنا باولا وزير الشباب والرياضة الأنجولية، والسفير نيلسون مانويل السفير الأنجولي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي: المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس جواو لورينزو، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها أنجولا في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار، إلى جانب التعاون الأمني والعسكري المشترك، وكذلك على صعيد التعاون الفني وبناء القدرات.

وأشار الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنجولي، والرئيس "لورينزو" شخصياً، في ما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك، سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الإفريقية.

وأعرب أنطونيو عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، ناقلاً إليه رسالة خطية من الرئيس الأنجولي، والتي أكد فيها تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة رسمياً وشعبياً، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن الإشادة بالدور الفاعل للرئيس في معالجة القضايا الإفريقية، لا سيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، مع تأكيد تطلع أنجولا للعمل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الإفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الإفريقي المشترك، خصوصاً على صعيد الاتحاد الإفريقي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تضافر الجهود بين البلدَين لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة الإفريقية، خصوصاً من خلال تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة المعنية بالبلدين، والتنسيق مع الجهود القارية ذات الصلة، لمواجهة تلك الآفة العابرة للحدود.