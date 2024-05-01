حج 2024.. "السياحة": استلام الخيام بحد أقصى 25 ذو القعدة

كتب- محمد أبو بكر:

واصلت اللجنة الفنية للحج السياحي، اجتماعاتها بالمملكة العربية السعودية؛ استعدادًأ لموسم الحج وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة، وضمان نجاح الموسم وأداء الفريضة بسهولة ويسر.

ووفقًا لـ"بيان" غرفة شركات السياحة، اليوم الأربعاء، عقدت اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، اجتماعًا مع جميع رؤساء مراكز الخدمة الميدانية للحجيج بجميع المستويات، خاصة المنوط بهم خدمة حجاج السياحة.

واستطردت: تم الاتفاق على تشكيل لجان ميدانية مشتركة ما بين غرفة شركات السياحة وشركة رحلات ومنافع السعودية؛ لاستلام الخيام بحد أقصى 25 ذو القعدة بكامل تجهيزاتها وخدماتها والتعديل السريع فيها إذا تطلب الأمر ذلك.

وتم خلال الاجتماع مناقشات مستفيضة، حول جميع تفاصيل الحج السياحي، وتم شرح الخدمات التي سيتم تقديمها لحجاج السياحة هذا العام.

وأوضحت "السياحة"، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن المسئولية تضامنية بين الجميع لإنجاح موسم الحج، وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من شركات السياحة.

وأشارت غرفة شركات السياحة، إلى أنه خلال الاجتماع، تم فتح حوار موسع؛ لتعظيم الإيجابيات المتوقعة هذا العام، والتأكيد على أن الجميع ومن خلال العلاقات المتميزة خلال مواسم الحج السابقة سيبذلون أقصى جهدهم؛ سعيًا لراحة وسلامة ضيوف الرحمن ولصالح خدمة الحاج.

وتابعت "الغرفة": تم الاطمئنان على وضع خطة للطوارئ، تشمل آليات سريعة ومحددة للتدخل الفوري في الحالات الطارئة؛ لحل المشاكل في أسرع وقت سواء في المخيمات أو التغذية.

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