سجّل شقتك فى دقائق.. خطوات وأقصى رسوم 3900 جنيه - فيديو

كتب - مصراوي:

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقاري لتسهيل تسجيل العقارات.

ويستعرض "مصراوي" خطوات التسجيل للشهر العقاري، كما يلي:

- أقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه.

- بدء تطبيق التعديلات الجديدة 8 مايو المقبل.

- إمكانية تقديم طلبات التسجيل إلكترونيا.

- تسجيل البيانات والمستندات على النموذج المعد بالتطبيق.

- تقديم أصول المستندات قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال.

- يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة.

- يُظهر التطبيق رسالة للطالب برقم ورود الطلب وساعته وتاريخه.

- فور الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية

- في حالة وجود حكم الصحة والنفاذ ضرورة وجود أصل الحكم

- حال وجود عقد ابتدائي ضرورة وجود إيصال مرافق مر عليه 5 سنوات.

- حال عدم وجود عقد ابتدائي وأن العقار وضع يد ضرورة إثبات استقرار وضع اليد من خلال إيصال مرافق مر عليه 15 عام.