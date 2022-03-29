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سجّل شقتك فى دقائق.. خطوات وأقصى رسوم 3900 جنيه - فيديو

04:00 م الثلاثاء 29 مارس 2022
سجّل شقتك فى دقائق.. خطوات وأقصى رسوم 3900 جنيه - فيديو

المستشار عمر مروان وزير العدل

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كتب - مصراوي:

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقاري لتسهيل تسجيل العقارات.

ويستعرض "مصراوي" خطوات التسجيل للشهر العقاري، كما يلي:

- أقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه.

- بدء تطبيق التعديلات الجديدة 8 مايو المقبل.

- إمكانية تقديم طلبات التسجيل إلكترونيا.

- تسجيل البيانات والمستندات على النموذج المعد بالتطبيق.

- تقديم أصول المستندات قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال.

- يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة.

- يُظهر التطبيق رسالة للطالب برقم ورود الطلب وساعته وتاريخه.

- فور الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية

- في حالة وجود حكم الصحة والنفاذ ضرورة وجود أصل الحكم

- حال وجود عقد ابتدائي ضرورة وجود إيصال مرافق مر عليه 5 سنوات.

- حال عدم وجود عقد ابتدائي وأن العقار وضع يد ضرورة إثبات استقرار وضع اليد من خلال إيصال مرافق مر عليه 15 عام.

  • باستيفاء الطلب وعدم وجود طلب سابق عليه يُخطر المتقدم برسالة نصية.

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