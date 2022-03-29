سجّل شقتك فى دقائق.. خطوات وأقصى رسوم 3900 جنيه - فيديو
كتب - مصراوي:
أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقاري لتسهيل تسجيل العقارات.
ويستعرض "مصراوي" خطوات التسجيل للشهر العقاري، كما يلي:
- أقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه.
- بدء تطبيق التعديلات الجديدة 8 مايو المقبل.
- إمكانية تقديم طلبات التسجيل إلكترونيا.
- تسجيل البيانات والمستندات على النموذج المعد بالتطبيق.
- تقديم أصول المستندات قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال.
- يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة.
- يُظهر التطبيق رسالة للطالب برقم ورود الطلب وساعته وتاريخه.
- فور الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية
- في حالة وجود حكم الصحة والنفاذ ضرورة وجود أصل الحكم
- حال وجود عقد ابتدائي ضرورة وجود إيصال مرافق مر عليه 5 سنوات.
- حال عدم وجود عقد ابتدائي وأن العقار وضع يد ضرورة إثبات استقرار وضع اليد من خلال إيصال مرافق مر عليه 15 عام.
- باستيفاء الطلب وعدم وجود طلب سابق عليه يُخطر المتقدم برسالة نصية.
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