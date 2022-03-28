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"النحت على الخشب".. 35 قطعة فنية تعبر عن المرأة في الأوبرا

06:28 م الإثنين 28 مارس 2022
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    أعمال معرض إطلالة سمر
  • عرض 3 صورة
    أعمال معرض إطلالة سمر
  • عرض 3 صورة
    أعمال معرض إطلالة سمر
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(مصراوي):

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فى السادسة والنصف مساء الأربعاء 30 مارس، بقاعة زياد بكير معرض بعنوان "إطلالة سمر" للفنانة التشكيلية سمر سعد.

يضم المعرض 35 قطعة فنية من النحت على الخشب والتي تدمج بين الفن الإسلامي والفرعوني بالإضافة إلى تجسيد لبعض الحيوانات.

كما يضم المعرض لوحات من الكولاج تعبر عن المرأة عبر العصور المختلفة من العصر الفرعوني إلى العصر الحديث، ويستمر المعرض حتى الأحد 3 أبريل.

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النحت على الخشب إطلالة سمر دار الأوبرا الفن التشكيلي
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