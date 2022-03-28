عصام والي: المشروع الثقافي للمترو وسيلة لجذب الركاب

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن المشروع الثقافي للخط الثالث للمترو، يهدف إلى تقديم خدمة ثقافية وترفيهية للركاب.

وأضاف والي، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المشروع الثقافي بمحطة العباسية، إن المشروع يساعد على جذب فئات أكثر من الركاب لاستخدام المترو، موضحا أنه يأتي استكمال لتقديم خدمة لائقة للركاب.

ولفت رئيس هيئة الأنفاق إلى أنه كل ما يزيد عدد الركاب المستخدمين للمترو سيؤدي إلى تقديم خدمة أفضل للركاب.

وتأتي هذه الفعاليات في سعي الهيئة القومية للأنفاق من خلال شركة "آر.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو (RDMC) لتحويل المحطات إلى مراكز فنية وإبداعية كجزء من خطة الترويج السياحي والثقافي للحضارة المصرية، وهي الخطوة التي تدعم استراتيجية الهيئة القومية للأنفاق في تطبيق مفهوم الاستدامة البيئية والمجتمعية بجعل رحلات المترو رحلات ترفيهه مثالية وجذابة، تهدف إلى استخدام وسائل المواصلات العامة بدلاً من استخدام السيارات للتقليل من انبعاثات الكربون، وتحسين البيئة ليكون أكثر استدامة واخضرارًا."