"خطة النواب " توصي بزيادة العلاج على نفقة الدولة بـ 10 مليارات جنيه

كتب- نشأت علي:

اكد النائب "مصطفي سالم" وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم علي توصية بزيادة بند العلاج على نفقة الدولة بمبلغ 10 مليارات جنيه "5 منها سدادا لمديونيات السنوات السابقة و 5 لزيادة موازنة العام القادم).

كما أوصت اللجنة، أيضا بزيادة البند المخصص لشراء الأمصال والطعوم واللقاحات والأدوية المخصصة للطب الوقائي بمبلغ 3 مليارات جنيه.

وجاءت توصيات اللجنة بعد مناقشة موازنة وزارة الصحة والجهات التابعة لها عن العام المالي 25/24 بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وجميع قيادات الوزارة.