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الأرصاد: سنشهد ارتفاعات ملحوظة في الحرارة أول أيام رمضان (فيديو)

10:10 م الأحد 27 مارس 2022
الأرصاد: سنشهد ارتفاعات ملحوظة في الحرارة أول أيام رمضان (فيديو)

درجات الحرارة

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كتب- أسامة علي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع سيشهد تقلبات جوية حادة، مضيفة أن هناك فرقًا في درجات الحرارة الصغرى ليلًا والعظمى في النهار قد يصل إلى أكثر من 10 درجات.

وأوضحت غانم في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، أنه مع بداية شهر رمضان المبارك سترتفع درجات الحرارة.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستصل إلى 34 درجة مئوية، مؤكدة أن السبب انخفاض نسب الرطوبة في الكتل الهوائية، متابعة أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية والطقس دافئ خلال فترة النهار.

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