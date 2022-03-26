وزيرة الهجرة تشارك في فعاليات الدورة السابعة لقمة "مصر للأفضل"

كتب- أسامة علي:

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فاعليات الدورة السابعة لقمة "مصر للأفضل"، التي تنظمها مؤسسة أموال الغد الاقتصادية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء، د. نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما حضر عدد من القيادات التنفيذية لكبرى الشركات والمؤسسات المصرفية، وبدأت الفاعليات بعرض فيلم وثائقي قصير عن النجاحات الاستثنائية التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار نحو 8 سنوات، واتسمت بالسياسات الرشيدة والخطط التنموية وأسلوب الإدارة الحديثة التي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذه النجاحات التي لاقت إشادة من مختلف المؤسسات العالمية، وفي أعقاب الفيلم ألقت د. نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، كلمة بالنيابة عن دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي.

وخلال الفاعليات، تم تكريم عدد من قيادات القطاع الحكومي والخاص والشركات الناشئة، بالإضافة إلى أبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة والمجتمع في 2021، باعتبار المرأة المصرية دائما "أيقونة نجاح".

وفي نفس السياق، تم الإعلان عن تكريم خاص للنائبة الراحلة أنيسة حسونة كأيقونة للصبر والمثابرة والقدرة على تحدي الصعاب.

وانطلقت القمة هذا العام تحت شعار "الجمهورية الجديدة - قصة الإنجاز والعمل"، احتفاءً بنجاحات الاقتصاد المصري وتمكنه من التغلب على التحديات لصناعة تجربة اقتصادية واجتماعية تتوجه بنا إلى "الجمهورية الجديدة"، التي ستمثل تغييرا لأسلوب الإدارة الحديثة في الدولة المصرية، وأن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويؤسس لشراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتعد «قمة مصر للأفضل»، أحد أبرز الفعاليات الكبرى التي تحتفي سنويًا بالناجحين في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وانطلقت أولى فعالياتها في 2015 وتنعقد سنويًا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بمشاركة لفيف من الوزراء والمسئولين والقيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات العاملة في مصر.