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الأرصاد: أجواء دافئة على كافة الأنحاء الأسبوع الجاري

09:57 م السبت 26 مارس 2022
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
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(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كافة الأنحاء شهدت أجواء شديدة البرودة، كان هناك إحساس كبير ببرودة الطقس وتساقط الأمطار على مناطق كثيرة من السواحل الشمالية والدلتا، وصلت إلى القاهرة خفيفة الشدة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم أن الأحوال الجوية ستتبدل وتتغير الكتلة المسيطرة على البلاد، الأسبوع الجاري، إذ تهب رياح جنوبية شرقية دافئة، ترتفع على إثرها درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس دافىء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

ووتابعت الهيئة، أن درجات الحرارة توالي ارتفاعاتها حتى نهاية هذا الأسبوع ولكن يرجى عدم الانخداع في هذا الارتفاع خاصة ليلًا وفي الصباح الباكر.

الطقس الأرصاد الشتاء درجات الحرارة

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