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تخطينا 5 موجات لكورونا.. "عبدالغفار" يُكرم عددًا من النماذج المتميزة بالصحة

05:36 م السبت 26 مارس 2022
تخطينا 5 موجات لكورونا.. "عبدالغفار" يُكرم عددًا من النماذج المتميزة بالصحة

خالد عبد الغفار

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كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إن من المهم تكريم النماذج المتميزة بوزارة الصحة لضمان استمرار الأداء الجيد بالوزارة.

جاء ذلك خلال كلمته لتكريم عددًا النماذج المتميزة بوزارة الصحة اليوم السبت.

وشدد على أن مصر نجحت فى التصدي ل5 موجات لفيروس كورونا المستجد، ومن خلالها عالجنا العديد من المواطنين، مع استمرار المبادرات الصحية وحملات شلل الأطفال.

وأضاف أن منظومة الصحة خلال الفترة الماضية قدمت مجهودات كبيرة جدا بشهادة الكثيرين، مؤكدا سعي الوزارة لتقليل السلبيات وتقديم كل ما نستطيع من الخدمات الطبية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة.

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