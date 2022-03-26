زيارة مفاجئة.. محافظ الجيزة يطمئن على أسعار السلع بمعرض "أهلًا رمضان" بفيصل

حدث في 8 ساعات| قفزة في أسعار الذهب وموعد صلاة عيد الفطر وانخفاض إصابات

كتب- أسامة علي:

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة مفاجئة اليوم السبت بمعرض "أهلاً رمضان" المقام بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، للتأكد من التزام التجار بالأسعار المقررة للسلع ونسب التخفيضات دون أية زيادات.

كما حرص محافظ الجيزة على التأكد من توافر الكميات الكافية لاحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية واللحوم بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة.

واستمع راشد، لأراء المواطنين من المترددين على المعرض لبحث آرائهم حول المنتجات المعروضة والأسعار الخاصة بها.

ولفت المحافظ إلى أنه من المقرر استمرار العمل بالمعرض حتى نهاية شهر رمضان المعظم، مشددًا على رئيس حي بولاق الدكرور ومدير مديرية التموين بالرقابة الدورية طوال فترة عمل المعرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال حالات التلاعب بالأسعار.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور.