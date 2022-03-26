​آخر صور لرجائي عطية نقيب المحامين قبل وفاته

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كتب- محمد عبدالناصر:

تُوفي اليوم السبت نقيب المحامين رجائي عطية، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

وينشر مصراوي، آخر صور لنقيب المحامين رجائي عطية، قبل رحيله بدقائق أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

وقررت أسرة نقيب المحامين رجائي عطية، إقامة صلاة الجنازة عليه من مسجد عمر مكرم عقب صلاة عصر اليوم، والذي توفي اليوم عن عمر يناهز 84 عامًا بعد أزمة صحية.

ومن المقرر أن يتحرك الجثمان عقب صلاة الجنازة إلى النقابة العامة عقب صلاة الجنازة، ثم يتوجه بعدها الجثمان للدفن بمقابر الأسرة في أكتوبر.

وتوفي اليوم نقيب المحامين إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

ورجائي عطية عبده، مواليد 6 أغسطس 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية في مصر، وهو نجل النقيب "عطية عبده" المحامي، ويرأس منذ 15 مارس 2020 نقابة المحامين المصرية خلفًا لسامح عاشور.