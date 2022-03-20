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أحمد موسى: رئيس الوزراء يعلن أخبارًا سارة خلال ساعات (فيديو)

08:58 م الأحد 20 مارس 2022
أحمد موسى: رئيس الوزراء يعلن أخبارًا سارة خلال ساعات (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى

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(مصراوي):

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء سيعلن أخبارًا سارة للمواطنين خلال ساعات من اليوم الأحد بناء على تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف موسى في تصريحات عبر برنامجه "على مسئوليتي" مساء اليوم الأحد: "بعد توجيهات السيسي، رئيس الوزراء يعلن خلال ساعات عددا من القرارات المهمة لصالح المواطن".

وتابع موسى: "هناك شكوى من الغلاء وارتفاع الأسعار لدى المواطنين، والحكومة ممثلة في مجلس الوزراء والجهات المعنية تعمل على تلبية احتياجات المواطنين بصورة فورية".

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