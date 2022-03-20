حدث في 8 ساعات| "الربيع بكرة" بأجواء شتوية وبدء قبول طلبات مهنة التمريض بالكويت

انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من دورة "التميز في خدمة العملاء" للعاملين

الأرصاد: أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل إلى القاهرة ليلًا

كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها خبير مياه يطالب بزيادة مساحة الأرز المنزرعة، مؤسس مركز السموم يكشف تفاصيل الفطر الأسود، بدء قبول طلبات العمل على مهنة التمريض بالكويت اليوم.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- توفيق عكاشة عن حياة الدرديري: اتجوزتها بدون مؤخر.. وبيجي علينا أيام مش معانا تمن السجاير

كشف الإعلامي توفيق عكاشة السبب الحقيقي وراء زواجه من الإعلامية حياة الدرديري، موضحا أنها وقفت بجانبه وقفة "رجولة واحترام" رغم غلق القناة وعدم وجود مصدر رزق آخر.

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- يمكن تصديره أغلى من القمح.. خبير مياه يطالب بزيادة مساحة الأرز المنزرعة

طالب الدكتور عباس شراقي، خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، بزيادة مساحات الأرز المنزرعة في شمال الدلتا.

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- بعد وفاة اللاعب الغيني.. مؤسس مركز السموم يكشف تفاصيل الفطر الأسود

كشف الدكتور محمود محمد، أستاذ الطب المهني والبيئي، مؤسس مركز السموم بالقصر العيني، تفاصيل جديدة بشأن مرض الفطر الأسود، بعد وفاة اللاعب الغيني بصفوف نادي بيلا.

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- الربيع بكرة.. الأرصاد: أجواء شتوية هذا الأسبوع (توقعات بأمطار)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم يكون الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، لافتة إلى أن اليوم آخر أيام الشتاء.

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- براتب 22 ألف جنيه.. بدء قبول طلبات العمل على مهنة التمريض بالكويت اليوم "اعرف الشروط"

بدأت وزارة القوى العاملة، صباح اليوم الأحد، قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت وذلك حتى الخميس المقبل 24 مارس براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا.

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