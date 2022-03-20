وزير الطيران يبحث تحديث اتفاقية النقل الجوي مع سفير كازاخستان بالقاهرة

كتب- محمد عبيد:

بحث الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مع خيرات لاما شريف سفير دولة كازاخستان لدى مصر، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النقل الجوي، وتحديث بنود اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين، وتشغيل رحلات منتظمة بين مصر وكازاخستان، وتعزيز التعاون فى مجال الشحن الجوي.

جاء ذلك خلال استقبال الطيار محمد منار، لسفير دولة كازاخستان، حيث اكد على عمق العلاقات ووجود روابط تاريخية مشتركة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وتابع الطيار محمد منار أن الوزارة تحرص على مد أواصر التواصل والتعاون المستمر مع كازاخستان فى مختلف أنشطة قطاع النقل الجوي.

ومن جانبه أعرب السفير خيرات لاما شريف أنه يتطلع إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، وبحث آفاق جديدة من التعاون في مختلف أنشطة الطيران المدني.

حضر اللقاء الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام، ومحمد فرحات رئيس القطاع التجاري بمصر للطيران.