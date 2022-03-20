قبل الارتفاع المفاجئ لدرجات الحرارة.. 6 معلومات تهمك عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

تعتبر مبردات المياه المنزلية من الأجهزة التي أصبحت يعتمد عليها المواطنون لتقليل الاعتماد على الثلاجة؛ بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء؛ خصوصًا مع بداية فصل الربيع ومن ثم ارتفاع درجات الحرارة التدريجي حتى دخول فصل الصيف.

وينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببعض المعلومات التي تساعد على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل.

ويستعرض "مصراوي" بعض المعلومات المهمة والأساسية المتعلقة بضوابط وشروط اختيار مبرد المياه؛ وهي كالتالي:

1- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستستهلك كهرباء أكثر.

2- شراء مبرد مياه يحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

3- من أفضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي؛ فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة.

4- التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

5- عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

6- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.