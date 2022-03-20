هدم 6511 مبنى.. نتائج المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات حتى الآن من المرحلة الثالثة من تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي انطلقت في الفترة من 6 مارس وتستمر حتى 26 مارس 2022.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 وحتى الآن بلغ 6511 مبنى على مساحة حوالي 1.1 مليون متر مربع في جميع المحافظات، موضحا أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات أزالت 732 حالة تعد على أراض زراعية أملاك دولة على مساحة 4635 فدانا.

كما أشار التقرير إلى إزالة 85 مبنى على أراض زراعية خاصة على مساحة أكثر من 33 ألف متر مربع إضافة إلى 653 حالة تعد على مساحة 33 فدانا.

وطالب وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في تنفيذ جميع الإزالات التي تمت خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالحسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

وكانت أكثر المحافظات عددا في حالات إزالات المباني المخالفة محافظة الشرقية بعدد 1234 مبنى على مساحة 173 ألف متر مربع، ثم محافظة البحيرة بعدد 1134 مبنى على مساحة 107 آلاف متر مربع، والفيوم بعدد 985 مبنى على مساحة 59 ألف متر مربع، وبني سويف بعدد 718 مبنى على مساحة 69 ألف متر مربع، وأسوان بعدد 255 مبنى على مساحة 101 ألف متر مربع، فيما كانت محافظة الوادي الجديد أكبر المحافظات في مساحة الأراضي الزراعية التي تم إزالة التعديات عليها بمساحة 3511 فدانا، وأسيوط بمساحة 373 فدانا، والجيزة بمساحة 288 فدانا.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستتصدى بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، لافتا إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني التي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة.

وشدد اللواء شعراوي على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باستمرار التركيز خلال المرحلة الثالثة على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذلك حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، وقال إن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم نتائج المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، مشيرا إلى التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 بدأت من يوم 19 وحتى 30 يناير 2022 وأسفرت عن إزالة 5146 مبنى على مساحة 916 ألف متر مربع في جميع المحافظات، وإزالة 567 حالة تعد على أراضي أملاك دولة على مساحة 3827 فدانا، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بعدد 165 مبنى على مساحة 31 ألف متر مربع.

وأسفرت المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 وحتى 26 فبراير 2022 عن إزالة أكثر من 10 آلاف مبنى مخالف على مساحة 2.2 مليون متر مربع، و1195 حالة تعد على أراضي أملاك دولة زراعية على مساحة 6905 أفدنة، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بعدد 284 مبنى على مساحة 61 ألف متر مربع.