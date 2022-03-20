منتدى الطريق إلى الجمهورية الجديدة يكرم السفيرة مشيرة خطاب

كتب- محمد نصار:

كرم منتدى الطريق إلى الجمهورية الجديدة، السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على هامش فعاليات النسخة الثانية من المنتدى والذي أقيم تحت عنوان "شباب مصر واستراتيجية حقوق الإنسان"، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء. بحسب بيان للمجلس القومي.

وعبرت السفيرة مشيرة خطاب عن تقديرها للدعم الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين الشباب والرؤية التي تكمن خلف منتديات الشباب وفي مقدمتها الاستماع للشباب وبناء قدراتهم وتمكينهم من القيام بدور فاعل في بناء الجمهورية الجديدة وبالتالي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تنفيذ حقوق الإنسان هو الوسيلة المثلى لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار.

ودعت السفيرة مشيرة خطاب الشباب للتعمق في قضايا حقوق الإنسان لفهم دورهم في تنفيذ الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي، واضعا مصر على مفترق طرق جديد يليق بالجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن الدور الفاعل والمستنير للشباب في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوطد دعائم الجمهورية الجديدة.