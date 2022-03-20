بالأسماء والإدارات.. "تعليم القاهرة" تعلن نتيجة مسابقة الأم المثالية والأب المثالي

كتب- محمد نصار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة نتيجة مسابقة الأب المثالي والأم المثالية والتي أطلقتها المديرية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي واليوم العالمي للسعادة وعيد الأم.

وأعلن محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير المديرية، نتيجة مسابقة الأم المثالية والأب المثالي على مستوي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية الـ 33 التابعة لها.

وأكد عطية أن كل أم فازت أو لم تفز بالمسابقة هي أم عظيمة فقد جعل الله تعالى الجنة تحت أقدام الأمهات وبر الأم واجب وفرض حيث تقوم الأم بأقدس الأدوار وهو دورها كأم فهي جزء أساسي من كيان المجتمع وتساهم في بناء المجتمعات بل والحضارات.

وتابع: هذا الاحتفال تقديرا لها ولجهودها وإنجازاتها فالمرأة المصرية هبة الله، ومصنع الرجال ومصدر الأمان والاستقرار العاطفي، وعلى مدار رحلة البشرية يشهد تاريخنا منذ الفراعنة وحتى الآن أنها شريكة الحياة، مدبرة لأسرتها، قائدة لسفينتها، وهذا التكريم تأكيدا على الدور الإنساني والاجتماعي ودليل على الاعتراف بفضلهن ونوع من أنواع رد الجميل من خلال التحفيز المادي والمعنوي أيضا.