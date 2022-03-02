وكيل "نقل النواب": تنسيق على أعلى مستوى بين جهات الدولة لعودة المصريين من أوكرانيا



كتب- نشأت علي:

وجه النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية إلى الدولة على جهودها في الحفاظ على أبنائها في الخارج وتيسير عودة المصريين من أوكرانيا، في ظل الأزمة الروسية- الأوكرانية، بتسيير رحلة "مصر للطيران" إلى مطار بوخارست، وعودة ١٧٥ مواطنًا مصريًّا من الموجودين في رومانيا بعد عبورهم من أوكرانيا.



وأشاد قرقر، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأربعاء، بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، والتي تؤكد حرص الدولة على الحفاظ على كل أبنائها سواء في الداخل والخارج، وأن حياة المصريين غالية الثمن.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية التنسيق الذي تم بين كل أجهزة الدولة المعنية، قائلًا: كان تنسيق على أعلى مستوى؛ بداية من رئاسة الجمهورية وصولًا إلى شركة "مصر للطيران"، مرورًا بوزارة الخارجية، وكذلك وزارة الهجرة، والذي أدى في النهاية إلى تنفيذ المهمة بنجاح كبير.



وأكد قرقر أن مصر الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع حياة المواطن المصري وأمنه وكرامته فوق كل الاعتبارات، إعمالًا لما نص عليه الدستور في حماية المواطنين وصون كرامتهم.



وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: في الوقت الذي تهاجمنا فيه بعض الدول والجهات الخارجية بحجة عدم مراعاة حقوق الإنسان، تقوم الدولة المصرية بتسخير كل إمكاناتها في عودة المواطنين العالقين في الخارج بسبب الأزمة الروسية- الأوكرانية، ومن قبلها نجحت أيضًا في عودة المصريين العالقين في الصين بسبب كورونا، مضيفًا: كما أن ما تقوم به الدولة من مشروعات مثل حياة كريمة وغيرها من المشروعات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تعد من أهم حقوق الإنسان.



ودعا وحيد قرقر إلى ضرورة استمرار جهود الدولة لاستكمال إجلاء باقي المصريين في أوكرانيا، والحفاظ على مستقبل العائدين؛ خصوصًا من أبنائنا الطلاب وتسهيل إجراءات استكمال دراستهم بمصر.