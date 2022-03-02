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"بيحلم يكمل".. السيسي مازحاً: "وانا جاي شايف واحد بنى سلم 12 دور والعمارة كلها 7 أدوار"

12:21 م الأربعاء 02 مارس 2022
"بيحلم يكمل".. السيسي مازحاً: "وانا جاي شايف واحد بنى سلم 12 دور والعمارة كلها 7 أدوار"

الرئيس السيسي

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كتب- محمد عبدالناصر:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق، اليوم الأربعاء، "وانا جاي شايف واحد بنى سلم 12 دور والعمارة كلها 7 أدوار بس، بيحلم يكمل".

وأوضح أنه وجه بتلبية كل طلبات الإسكان الاجتماعي، مضيفًا: "لو أطلب مني أعمل مليون وحدة سكنية هعملها، موضوع الإسكان فكرة اترسخت في أذهاننا إنها ملهاش حل، لا خلاص دي اتحلت وإحنا مش هنخلي طلب على شقق في أي محافظة إلا لما نلبيها".

وتابع رئيس الجمهورية: لكن كل مواطن يبني على حتة أرض.. أنا عايز أقول حاجة، أنا شايف إن كل واحد معاه قرشين بيبني.. طب بصوا حجم العماير على الطريق الدائري وحجم الإشغال، طب معاك قرشين، تبني ليه 5 أدوار وتشغل شقتين، المبلغ ده لو حطيته في بنك هيجيب؛ لكن اللي بتبنيه ده مش هيجيب حاجة.

وقال السيسي: باقول ده عشان واضح إنها ثقافة، لازم نتجاوز الحتة دي، مش ممكن حجم المساكن، حد يقول انت مش واخد بالك، هاقول لك ده مفيش شباك راكب في الدور.

البناء العمراني الرئيس السيسي بناء العقارات

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